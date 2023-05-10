شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. خارجية "النواب" تناقش موازنة الهجرة لعام 2023/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمناقشة أهم بنود موازنة وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج للعام المالي 2023/2024.

وكان أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أشادوا بجهود السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أثناء اجتماع سابق للجنة لمناقشة جهود الوزارة خلال الفترة الماضية، في ملفات رعاية المصريين بالخارج، بحضور الوزيرة، والسفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشؤون الجاليات.

وأشاد النائب كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بجهود وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، قائلا: "إننا ندعم كل الجهود عقب ما لمسناه من خطط تحرك سريع وسعي لتلبية احتياجات المصريين بالخارج من أول يوم لتولي المنصب، مشيرًا إلى أن التحرك في خطوات متتابعة حركت المياه الراكدة في ملفات تمثل أولوية للمصريين في الخارج، وهو ما يحقق بعدا مهما للأمن القومي لأحد أهم روافد العملة الأجنبية".