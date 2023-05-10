حسام عبد الغفار: توجه من الرئيس برفع الاستعداد الصحي لاستقبال العائدين من السودان

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع درجة الاستعداد الصحي لاستقبال النازحين والمصريين العائدين من السودان، منذ بداية الأزمة.



وأضاف “عبد الغفار”، خلال مداخلة تليفونية مع قناة “إكسترا نيوز”، أن وزارة الصحة تتحرك على مجموعة من العوامل وتطبق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية رعاية خاصة في المعابر الأساسية التي يأتون منها السودانيون.



وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد في مستشفيات السودان، وزيادة عدد العيادات، وتوفير عيادات للدعم النفسي لهم.