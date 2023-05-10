شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير استراتيجي يعلق على الازمة في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - علق حامد فارس، الخبير الشئون العربية، والمستشار السابق لجامعة الدول العربية، على تطورات الأزمة السودانية قائلًا: “معقدة ومركبة وبالتالي تحركت الدولة المصرية في إطار دورها الريادي والمحور للعمل على بناء شراكات حقيقية من دولة جنوب السودان”.



وقال “فارس”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، المذاع عبر “القناة الأولى”، أن دولة جنوب السودان مثل مصر معنية بالأزمة السودانية، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد مرارًا وتكرارًا بأنه يرفض التدخل الخارجي في الشئون الداخلية للدولة السودانية، وضرورة إيجاد حل سوداني يتوافق عليه كل الأطراف.



وأضاف الخبير الشئون العربية، والمستشار السابق لجامعة الدول العربية، أن استلام الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة من سيلفا كير بشأن تطورات الوضع في السودان، له دلالة هامة.

وتابع: “يشير أن هناك تنسيقًا وتشاورًا بين مصر ودولة جنوب السودان، حتى بعد المبادرة التي تم الإعلان عنها، وأن هناك رؤية مشتركة بين مصر وجنوب السودان، والعمل على حلحلة الأزمة السودانية، بما يتوافق مع القوانين الدولية، وبما يتوافق مع دعم الدولة الوطنية في السودان، خاصة أن مصر لديها ثوابت في هذه الزاوية تحديدًا، مشددا على أن الدولة المصرية تريد أن تعزز من دور الدولة الوطنية دائمًا وأبدًا”..