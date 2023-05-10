شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير محمد العرابي يعقب على الازمة بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية، عن تحركات مصر لاحتواء الأزمة السودانية، مشيرا إلى أنه منذ بداية الأزمة كان هناك اتصل بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس جنوب السودان لحل الأزمة خاصة في ظل العلاقات المصرية –السودانية المتميزة.



وأضاف "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية dmc، أن مصر لم تتوانى من التحاور مع الدول العربية الشقيقة لحل الازمة والوصول لما بعد الهدنة.

وأشار إلى أن الهدنة ضرورية ويجب أن تكون ممتدة، ولكن المشوار الأصعب هو ما بعد الهدنة، لافتا إلى أن رغم قرار الهدنة ولكن لايوجد وقف إطلاق نار وتوجد عمليات عسكرية بين الطرفين.



وتابع أن الحوار دائر الآن بجدة، ولكن الأمور فيها تشبث بالمواقف وسقف مطالب عالٍ، متابعا: لا وجود منتج ايجابي من الحوار رغم جهود السعودية".