شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سامح شكري يكشف إجراءات تسهيل دخول القادمين من السودان للأراضي المصرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف سامح شكري، وزير الخارجية المصري إجراءات تسهيل دخول القادمين من السودان للأراضي المصرية هربًا من الصراع العسكري في بلادهم.



وقال "شكري" في لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" الثلاثاء، إن القنصليات تعمل على مدار اليوم لمتابعة استقبال ضيوف مصر من السودان.

وأكد أن مصر تراعي الإجراءات في دخول الوافدين إليها لمنع أن يندس أحد بينهم من عناصر تؤذي المصريين، حيث تقوم الدولة المصرية مع مؤسسات الدولة من خلال لجنة الأزمة لاستقبال ضيوفها من السودان

ونوه إلى أنه يتم تدعيم أجهزة الشرطة والجوازات في المنافذ الجنوبية لاستقبال القادمين من السودان وتوفير الأطعمة والمياه لهم.