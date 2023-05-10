انت الان تتابع خبر المرة الأولى منذ 20 عاماً.. الريال يحقق رقماً "مميزاً" بدوري الابطال والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-455579-638192923594133487.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-05-10 | 07:10
612 مشاهدة
الخليج 365 – رياضة
حقق ريال مدريد رقما مميزا، خلال مواجهة مانشستر سيتي، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وسجل فينيسيوس هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 36.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ريال مدريد سجل هدفا بعد تسديدة واحدة فقط في الشوط الأول بمباراة في دوري الأبطال، لأول مرة منذ موسم (2003-2004)
وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد، قبل أن يسجل دي بروين التعادل للسيتي في الدقيقة 67.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ريال مدريد سجل هدفا بعد تسديدة واحدة فقط في الشوط الأول بمباراة في دوري الأبطال، لأول مرة منذ موسم (2003-2004)
وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد، قبل أن يسجل دي بروين التعادل للسيتي في الدقيقة 67.
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا