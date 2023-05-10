انت الان تتابع خبر المباشرة بتنفيذ "الجباية الإلكترونية" في الكمارك والمنافذ والضرائب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام الرافدين في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "استنادا الى التوجيهات الحكومية بتفعيل أجهزة نقاط البيع POS، عقد في مصرف الرافدين اجتماعا موسعا بحضور ممثلين عن بعض اقسام المصرف المعنية بالدفع الالكتروني وممثلين عن هيئات الكمارك والمنافذ الحدودية والضرائب والشركة العالمية للبطاقة الذكية لبحث تنفيذ نظام الجباية الكترونيا".وأضاف: "تم خلال الاجتماع مناقشة الية نشر نقاط البيع وتزويد الدوائر المعنية بالمنافذ والكمارك والضرائب بأجهزة (pos) وربطها بالنظام الكترونيا لتحصيل الاموال عبر الانظمة الالكترونية الحديثة؛ بغية الانتقال من التعاملات النقدية والتحول الى الالكترونية".

وأشار البيان الى، أن "مداخلات الحاضرين تركزت على اهمية اتمتة تلك العملية والتي تؤدي الى القضاء على التلاعب والتزوير وشبهات الفساد المالي".

وذكر المصرف، ان "هذه الخطوة تأتي تماشيا مع البرنامج الحكومي لتعميم التجربة لتشمل مختلف القطاعات على مستوى العراق كافة.