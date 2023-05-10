شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عصام خليل يعلق على الأزمة في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار: منذ بدء الأزمة في السودان نرى أن الدولة المصرية تعمل في تناغم رائع بطريقة تم استقبال فيها العائدون بر وبحر وجو وعلم بها جميع أجهزة الدولة.

وأضاف عصام خليل، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن عملية التنسيق التى تمت بالسودان لنقلهم ليد أمينة والتواصل هى عملية مركبة، مع أعدادا كبيرة من المصريين العائدين واستعانة بعض الدول بمصر لنقل رعاياهم من السودان لإعادتهم لبلادهم، مما يعطى لنا ثقة بكيفية تعامل الدولة مع الأزمات.

وأوضح عصام خليل أنه منذ تولى الرئيس السيسى قيادة البلاد فهو يعطى قيمة وأولوية للشخصية المصرية، وتهتم بشكل كبير بالمواطن المصرى، لافتا إلى أن المصرى فى أى مكان خارج الدولة يجد الأجهزة المصرية تنتقل إليه فى أى ازمة وتعيده لوطنه.

