انت الان تتابع خبر هبوط أسعار النفط بالتعاملات المبكرة.. برنت عند 77 دولاراً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وانخفض خام برنت 16 سنتا إلى 77.28 دولار للبرميل في الساعة 0008 بتوقيت جرينتش كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 20 سنتا إلى 73.51 دولار ليقلص مكاسب الجلسة السابقة.وفي إشارة محتملة على ضعف الطلب، ارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 مايو أيار فيما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 399 ألف برميل حسبما أفاد معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء وفقا لمصادر في السوق.ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية عن مخزونات النفط يوم الأربعاء.

وفي الوقت نفسه، تترقب السوق أرقام مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أبريل نيسان والمقرر صدورها يوم الأربعاء.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز إن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية وإن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا لزم الأمر.

وكانت الأسواق تراقب أيضا تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن وكبار المشرعين الجمهوريين بشأن رفع سقف الدين الأميركي البالغ 31.4 تريليون دولار خوفا من تعثر غير مسبوق في السداد إذا لم يتصرف الكونجرس في غضون ثلاثة أسابيع.

