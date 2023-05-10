العميد خالد عكاشة يعلق على الازمة في السودان

اعتبر العميد خالد عكاشة، رئيس المركز المصري للفكر والدراسات، أن الصراع الحالي في السودان يمثل أكبر عبء أمني على الدولة المصرية بسبب أزمة النازحين والفارين من الحرب، لا سيما وأن الأزمة دفعت الخرطوم إلى منزلق الدولة الفاشلة.



وقال العميد خالد عكاشة، خلال حواره ببرنامج "المشهد"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، أنه تم إسقاط النظام السوداني منذ 2019، ولم يستقر الوضع حتى الآن، لافتًا إلى أن هذا دليل على حجم الأزمة في الدولة السودانية، خصوصا وأن الجالية السودانية في مصر ليست قليلة، وأن هناك عدد كبير من الأسر السودانية المأزومة التي دخلت لمصر، ما يمثل عبئًا على الدولة المصرية في ظل الوضع الاقتصادي المأزوم.



وأوضح الخبير الاستراتيجي، أن الدولة المصرية يجب أن تطرح مصر جميع الهواجس على الطاولة، وتتعامل مع الملف السوداني بما يتجاوز الخجل، والسلوك المتحفظ، لكي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في ظل سعي تدخل بعض الدولة في الازمة، مما يساهم في تمدد الازمة الحالية.

كما أشار إلى أن الاستثمارات المصرية في السودان تقدر بـ2.7 مليار دولار، وتضررت بسبب الأزمة السودانية، معتبرًأ أن مصير هذه الاستثمارات مازال غير معلوم حتى هذه اللحظة.