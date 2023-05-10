في ظل الاحداث.. الصحة المصرية تعلق على الأوضاع بالسودان

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن وزارة الصحة عملت على 3 محاور أساسية في أزمة السودان منها: تقديم الخدمات الطبية من خلال رفع عدد العيادات بالمعابر من 5 إلى 10 عيادات في مختلف التخصصات، سواء أمراض الباطنة والأطفال والنساء والتوليد والأسنان.

وأضاف "عبد الغفار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" الثلاثاء، أنه تم رفع درجة الاستعداد الوقائي، وأيضا التطعيمات وتقديمها للأطفال تحت سن 15 ضد شلل الأطفال، موضحًا: “وصل عدد الجرعات إلى 2224 جرعة، والتطعيمات ضد الحصبة، والحصبة الألمانية ما يقرب من 810 جرعات”.

وتابع، أنه يتم التعامل في نفس الوقت مع الجانب النفسي للعائدين من السودان من خلال إنشاء عيادات للدعم النفسي سواء في المنافذ والمعابر والمستشفيات أو مستشفيات الأمانة النفسية الموجودة في أسوان.

وعن تسليم كارت المراقبة الصحية للقادمين من السودان لتقديم الرعاية الصحية لهم لمدة أسبوعين، رد: "انتقلنا إلى مرحلة أعلى من مجرد الكارت الورقي، يوجد لدينا قاعدة بيانات مميكنة يتم التسجيل بها بالإضافة إلى هذا الكارت"، مؤكدا أن المتابعة تكون أكثر كثافة ومتابعة للأطفال والحوامل.