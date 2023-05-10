شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تناقش اليوم معايير تعيين القيادات فى حضور الوزير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تناقش لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، عدد من طلبات الإحاطة بشان مراكز الشباب وخطة التطوير والجدول الزمنى للانتهاء من تطوير عدد من المراكز على مستوى الجمهورية، وذلك فى حضور وزير الشباب والرياضة,

وتواصل اللجنة استكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيرين رضا طايل، بشأن قيام وزارة الشباب والرياضة في إسناد وظائف الى من لا يستحقها طبقاً للقواعد والقوانين (معايير تعيين القيادات).

وتنظر فى طلب الإحاطة المقدم من النائب احمد حجازي، بشأن عدم الانتهاء من إجراءات بناء سور مراكز شباب قرى شنوفة – شبراخلفون بشبين الكوم، وكذلك مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام المندوه، بشأن عدم إحلال وتجديد نادي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وتختتم اللجنة اجتماعها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مها عبدالناصر بشأن، آليات وضوابط الرقابة على أوجه إنفاق ومدخلات صندوق الرياضة المصري.