شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس محكمة الجنايات ينعى الكاتب الصحفى محمود بكرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا، الكاتب الصحفي النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ الذى وافته المنية بعد صراع مع المرض استمر أكثر من 70 يوما، تحملها صابرا محتسبا.

وقال المستشار سامح عبد الحكم إنه تعرف على الفقيد منذ سنوات عدة ويشهد أنه كان وطنيًا خدوما أميناً مخلصاً طاهر القلب نقي السريرة وهب حياته كلها للصحافة والإعلام وخدمة أبناء وطنه وقضاياه.

وتقدم بخالص العزاء إلى شقيق الفقيد الإعلامي والنائب مصطفى بكري، داعيا الله أن يرحم الفقيد ويغفر له ويجعل مثواه في الجنة وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

يذكر أن الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، أعلن اليوم أنه سيتم إقامة عزاء شقيقه النائب محمود بكرى، عضو مجلس الشيوخ، عقب أداء صلاة المغرب، يوم الأحد المقبل بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير.

وكتب بكرى على تويتر ناعيا شقيقه :" يقام يوم الأحد القادم عزاء النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ بعد أداء صلاة المغرب بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير للرجال والنساء ، تغمد الله الفقيد برحمته وإنا لله وإنا إليه راجعون - صدق الله العظيم".