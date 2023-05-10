شكرا لقرائتكم خبر عن طارق رضوان لسفيرة فرنسا: الحوار الوطنى أداة هامة لتعزيز حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لقاء مع السيدة السفيرة دافني بوريوم - سفيرة فرنسا لحقوق الإنسان.

وتناول اللقاء، حسب البيان الصحفي المتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي حدثت في مصر خلال الاعوام العشر الماضية والتي تسببت في بعض التحديات التي تشهد البلاد أثرها حتى الآن، وأنه ومع اصدار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021 ، تقوم لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بمتابعة تطبيقها من قبل الأجهزة التنفيذية للدولة بالإضافة إلى العمل التشريعي اللازم لإنفاذها، بالتوازى ، قامت مصر بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى والتي بموجبها تم إطلاق ما يقرب من 1400 سجين وتم إعادة دمجهم مجتمعيًا مرة اخري.

كما شهد اللقاء الإشارة إلى الحوار الوطني، الذي يعد أداة هامة لتعزيز مفهوم حقوق الإنسان في مصر، فضلا عن تحمل مصر مسؤولية كبيرة في مجال الهجرة غير الشرعية واللاجئين، وكذلك التصدي إلي محاولة تصدير الإرهاب من وإلى البلاد، ولتأمين حدودها، فإن مصر تحتاج إلى مبالغ طائلة، خاصةً في ظل وجود مناطق ملتهبة بالصراع في جميع أنحاء الجوار.

أيضا تناول اللقاء، الإشارة إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية ومواد الحبس الاحتياطي، ومن ناحية أخرى، دور مصر فى محاربة الإرهاب والهجرة الغير شرعية ومراكب الموت في عرض البحر الأبيض المتوسط وكذلك استضافة اللاجئين علي أرض مصر وإشادة منظمة اللاجئين التابعة للامم المتحدة بدور مصر في التعامل مع هذا الملف .