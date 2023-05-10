شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر ينعى النائب الراحل محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، وفاة الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ محمود بكرى.

وتقدم النائب تيسير مطر باسمه وأسم جميع قيادات وأعضاء الحزب بخالص العزاء لشقيقه الكاتب الصحفي مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، داعيا الله أن يتغمـد الراحـل بواسـع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.