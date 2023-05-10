«معارك عنيفة وقصف جوي بلا رحمة» .. الجيش الروسي هاوتزر أوكراني ويحبط عملية المواقع الأمامية

الشارقة - اميمة ياسر - تمكنت قوات المدفعية الروسية التابعة لقوات مجموعة "زاباد"، اليوم الأربعاء، من إحباط 3 محاولات تبديل للقوات الأوكرانية في المواقع الأمامية.

جاءت تلك الأنباء على لسان رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" الروسية سيرغي زيبنسكي، في حديث لوكالة "سبوتنيك".

وأضاف زيبنسكي أن القوات الروسية تمكنت أيضا من تدمير مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "أكاسيا"، كاشفا عن أن محاولات التبديل تم إحباطها في بلدات دفوريتشينوي، سينكوفكا، تاباييفك.

ولفت رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "زاباد" إلى أنه في سياق الأعمال القتالية على محور كوبيانسك، نفذت مقاتلات تابعة لمجموعة قوات "زاباد" الروسية عشر غارات جوية على مواقع تجمع لأفراد وعتاد للواء الميكانيكي المنفصل الرابع عشر.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، الثلاثاء، إنه منذ الشتاء، قدم الحلف وشركاؤه لأوكرانيا مساعدة عسكرية غير مسبوقة.

وقال ستولتنبرغ، في تصريح إعلامي: "منذ الشتاء... كانت هناك شحنات غير مسبوقة من الأسلحة والذخيرة الجديدة وقطع الغيار والتدريب"، وأضاف أن "الناتو" وشركاؤه دربوا أكثر من تسعة ألوية (أوكرانية) هذا الشتاء، وهي الآن "بكامل طاقمها".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس الثلاثاء، تخصيص مساعدات عسكرية طويلة الأجل لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار.

وقال البنتاجون، في بيان، إن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تهدف لتعزيز دفاعاتها الجوية وتلبية احتياجاتها من الذخيرة.