الصحة المصرية توضح أهم محاور خطة تقديم الرعاية الطبية للعائدين من السودان (تفاصيل)

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ بداية الأحداث في السودان، لوزير الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى والجاهزية بجميع منافذ الدخول لمصر الجوية والبرية والبحرية.



وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، الثلاثاء، أن الوزارة عملت على 3 محاور أساسية تتمثل في محور تقديم الخدمات الطبية من خلال رفع عدد العيادات بالمعابر من 5-10 في التخصصات الطبية المختلفة، بجانب تدعيم العيادات بالكوادر الطبية، مع رفع درجة الاستعداد الوقائي ومستويات الترصد في التعامل مع أي حالات مشتبه إصاباتها بأي أمراض.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن المحور الثاني تمثل في تقديم التطعيمات للأطفال حتى 15 عام ضد شلل الأطفال، وهناك أكثر من 2224 جرعة تم تلقيح القادمين بها من الأطفال، بالإضافة للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألماني بما يقرب من 810 جرعة، لافتًا إلى أنه التعامل مع ناقلات الامراض من الحشرات والقوارض والتأكد من تطهير الأماكن، بجانبي التعامل مع الجانب النفسي بإنشاء عيادات للدعم النفسي بالمعابر ومستشفيات الأمانة النفسية بأسوان.

ونوه، بأن المحور الأخير يتمثل في التحويل للمستشفيات المختلفة من خلال رفع درجة الاستعداد بمستشفيات محافظة أسوان، ونقل بعض الحالات لمستشفيات القاهرة لمزيد من الرعاية المتخصصة.

