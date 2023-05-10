شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عائدون من السودان يعربون عن شكرهم للقيادة السياسية المصرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعرب الواصلون إلى ميناء سفاجا عن شكرهم وامتنانهم للقيادة السياسية المصرية ومختلف أجهزة الدولة على الجهود المبذولة لإجلائهم من السودان والتى تتوالى منذ بداية الأزمة وحتى اللحظة.

وقالت فتاة سودانية: "بشكر الرئيس السيسي والقوات المسلحة المصرية لأنها ساعدتنا كثيرا".

وقال مواطن مصري: "الحمد لله إن إحنا جينا على خير.. الدنيا صعبة هناك وكنا شايلين هم النزول لحد ما السفارة سهلت علينا النزول وشالت من على كتفنا حمل كبير..لأن الدنيا باظت في السودان الضرب زاد وفيه ناس كتير بتموت".

فيما قدم آخر الشكر للرئيس السيسي والقوت المسلحة قائلا: "كلمة شكر قليلة عليهم والقوات المسلحة نعتز بها..الرئيس السيسي أب وكل أب بيخاف على أبنائه..مصر مابتسبش أولادها".