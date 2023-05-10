انت الان تتابع خبر حالة نادرة.. ولادة طفل مع ذراع ثالثة في ظهره في الهند (صورة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكشف الفريق الطبي أن للطفل طرفين في مكانهما الطبيعي، بالإضافة إلى ذراع ثالثة نشأت من ظهره. وشخص الأطباء الحالة بما يعرف بـ"كثرة الأطراف" (polymelia)، وهو عيب خلقي بنتج عنه امتلاك المصاب لعدد أكثر من المعتاد من الأطراف، وهي حالة طبية نادرة، تم الإبلاغ عنها مرات قليلة في الأدبيات الطبية. وأظهرت لقطات تم تداولها على الإنترنت أن الطفل يرقد على جانبه ويصرخ بينما يلمس شخص طرفه الإضافي. وكانت "الذراع الثالثة" أقصر من الأذرع الأخرى، مع وجود يد في النهاية بها نحو ثلاثة أصابع فقط.