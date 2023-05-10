شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض موازنة الأجور للعاملين بالدولة أمام "خطة النواب" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد اجتماعين اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع الموازنة العامة ل2023/2024، بعد إحالة البيان المالى الذى ألقاه وزير المالية ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023/2024، لنظر ومناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، والمقرر أن يحضر بالجلسة ممثلين عن جهات التنظيم والإدارة والمالية والتخطيط والمجلس القومي للاجور.

وأشار إلى أن اللجنة ستنظر، غدا الخميس، مناقشة مشروع موازنات الجهات الايرادية ( مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك المصرية – مصلحة الضرائب العقارية ) عن العام المالي 2023/2024.

وكان قد استهل الدكتور محمد معيط وزير المالية، البيان المالى لموازنة العام 2023/ 2024، بمجلس النواب خلال جلسة الثلاثاء ببث رسائل طمأنة حول أداء الاقتصاد المصرى فى ظل الأزمات العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والآثار السلبية للحرب فى أوروبا، بما فى ذلك الارتفاع غير المسبوق فى تكاليف المعيشة والغذاء والوقود والتمويل، قائلًا: «اقتصادنا بخير، وقادر على تجاوز التحديات الدولية الراهنة، ومعًا سنتجاوز الأزمة العالمية مثلما تجاوزنا التحديات السابقة؛ فنحن ندخل العام المالي الجديد بموازنة طموحة، وأكثر تحفيزًا للنمو والإنتاج والتعافي الاقتصادي، تبلغ فيها قيمة المصروفات العامة نحو 3 تريليونات جنيه، والإيرادات العامة 2.1 تريليون جنيه.

وتابع قائلا "نستهدف أعلى فائض أولي بنسبة 2.5٪ من الناتج المحلي للتعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية، إضافة إلى الحفاظ على تحقيق الانضباط المالى بحيث يبلغ معدل عجز الموازنة المتوقع نحو 6.9٪ بنهاية العام المالى المقبل، مقارنة بنحو 6.4٪؜ فى يونيه 2023، واستمرار جهود الخفض التدريجي لمعدلات الدين للناتج المحلي لأقل من 80٪ فى يونيه 2027".