شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة النائب الراحل محمود بكرى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا النائب محمود بكرى عضو مجلس الشيوخ، بعد فترة علاج تخطت الـ 70 يوما وسيشيع الجثمان الطاهر ببلدته الحبيبة (المعنا - بندر قنا) عصر اليوم.

وكشفت أسرة الراحل عن وصيته الأخيرة والتي دعا فيه أهله ومحبيه بأن يتم دفن جثماته بمسقط رأسه ببلدته "المعنا - بندر قنا".

وأعلن الكاتب الصحفي والنائب البرلمانى مصطفى بكرى، وفاة شقيقه الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ محمود بكرى، صباح اليوم الأربعاء، بمستشفى المعادى العسكرى.



محمود بكرى