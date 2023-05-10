شكرا لقرائتكم خبر عن "لو كنتى زوجة تانية".. ازاى تحافظى على حقك وحق ولادك؟.. عن برلماني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير معنوان بـ: "إزاى تحافظى على حقك وحق ولادك لو كنت زوجة تانية؟"، استعرض خلاله 8 خطوات تحفظ لك ولأولادك الحقوق كاملة الأبرز "إعلام الوراثة والنيابة الحسبية وجنحة الامتناع عن تسليم الميراث والفرز والتجنيب"، والتى تبدأ بالتالى:

أولا: بموجب إعلام الوراثة كشف من الكهرباء يفيد أن الشقة كانت مغلقة، والبقاء هذا المستند للدلالة على حداثة الإقامة فى الشقة.

ثانيا: اللجوء للنيابة الحسبية واثبتى ملكية جوزك للشقة بكل وسائل الإثبات مثل عقد التمليك مدعم بصحة توقيع أو صحة ونفاذ أو توكيل نقل ملكية من قبل البائع الأصلي.

ثالثا: بعد ذلك تطلبي من النيابة الحسبية انتداب خبير لتقدير الريع، وذلك سيكون من خلال المجئ بعقد لأى شقة مشابهة مؤجرة، وهكذا تقدر قيمة الريع، وإليكم التفاصيل كاملة:

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