شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الفارس الشهم2 يوزع طرودًا غذائية على 780 ألف متضرر في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - واصلت فرق الهلال الأحمر جهودها الإنسانية ضمن مشاركتها في عملية "الفارس الشهم 2"، التي أطلقتها قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، لدعم سوريا بعد زلزال 6 فبراير (شباط) الماضي، بتوزيع أكثر من 156 ألف طرد غذائي على 780 ألف مستفيد.

وأوضح الهلال الأحمر الإماراتي أن الطرود نقلت عبر الجسر الجوي والبحري ووزعت في اللاذقية، وحماة، وحمص، وحلب، وطرطوس، ويكفي الواحد منها أسرة سورية من 5 أشخاص تقريبًا، ويحتوي على مواد غذائية متنوعة من الأرز، والشاي، والمعلبات، والسكر، والتمر، واللبن، والطحين، بالإضافة إلى مواد ومستلزمات للمعيشة مثل الملابس والبطاطين وغيرها.

وقال رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي في سوريا محمد خميس الكعبي، إن "الجهود متواصلة لتقديم الدعم والعون للأشقاء في سوريا حيث يتواصل توزيع الطرود الغذائية على الأسر السورية الأكثر احتياجًا والمتضررين من الزلزال".