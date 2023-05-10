انت الان تتابع خبر بحوزته 2 كغم.. الاطاحة بأحد تجار المخدرات في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قوة من الفوج الثالث اللواء الثامن عشر وبالإشتراك مع الجهد الاستخباري ومن مكتب مكافحة مخدرات الكرخ عملية أمنية في مدينة الصدر تمكنت خلالها من إلقاء القبض على احد المتاجرين بالمخدرات في العاصمة بغداد".وأشارت الى ان "المتهم ضبط بحوزته 2 كيلو غرام من مادة الكريستال المخدرة وميزان الكتروني وأكياس صغيرة للتعبئة بالإضافة إلى مبلغ مالي 28 مليون و800 ألف دينار وبندقية كلاشنكوف و3 مخازن عتاد".

وأضافت ان "المتهم تم إحالته مع المواد المضبوطة اصوليا إلى الجهات المختصة.

