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العراق وإيران يبحثان أهمية التعاون القضائي والقانوني

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام القضاء في بيان، ورد لـ الخليج 365، أن "زيدان التقى رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف".

وأضاف، أن "الجانبين أكدا عمق العلاقة بين الشعبين العراقي والإيراني، واهمية التعاون في مختلف المجالات ومنها التعاون القضائي والقانوني".


ووصل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، أمس الثلاثاء، إلى طهران تلبية لدعوة رسمية من رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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