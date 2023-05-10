انت الان تتابع خبر العراق وإيران يبحثان أهمية التعاون القضائي والقانوني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر اعلام القضاء في بيان، ورد لـ الخليج 365، أن "زيدان التقى رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف".

وأضاف، أن "الجانبين أكدا عمق العلاقة بين الشعبين العراقي والإيراني، واهمية التعاون في مختلف المجالات ومنها التعاون القضائي والقانوني".



ووصل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، أمس الثلاثاء، إلى طهران تلبية لدعوة رسمية من رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.