وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في القمة التاسعة لرؤساء دول الكاريبي

وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان إلى جمهورية غواتيمالا، وذلك لترأس وفد المملكة المشارك في القمة التاسعة لرؤساء دول الكاريبي، كما سيشارك الأمير في الاجتماع الوزاري لدول الكاريبي.

وكان في استقبال وزير الخارجية لدى وصوله مطار لاأورورا الدولي، نائب وزير خارجية غواتيمالا السيد روبيرتو ألفريدو أورزوا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية هيثم المالكي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا فيصل الحربي