وكان في استقبال وزير الخارجية لدى وصوله مطار لاأورورا الدولي، نائب وزير خارجية غواتيمالا السيد روبيرتو ألفريدو أورزوا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية هيثم المالكي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا فيصل الحربي
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يرأس وفد المملكة في القمة التاسعة لرؤساء دول الكاريبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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