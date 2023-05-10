شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية الشيوخ:العلاقات المصرية الأذربيجانية تاريخية وبناءة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور هاني سرى الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأذربيجانية، على عمق العلاقة التاريخية بين مصر وأذربيجان، مشيراً الي الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين فضلاً عن العلاقات المشتركة والبناءة بينهما لافتاَ إلى أن مصر كانت في مقدمة الدول التي اعترفت باستقلال أذربيجان في ديسمبر 1991.

جاء ذلك خلال زيارة رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس الشيوخ على رأس وفد أعضاء المجلس صباح اليوم الأربعاء لحديقة الصداقة المصرية الأذربيجانية بالقناطر الخيرية ومشاركة السفارة الأذربيجانية بالقاهرة بالذكري المائة لمولد الزعيم الآذري حيدر علييف.

وخلال الزيارة وضع الوفد إكليل من الزهور علي قبر الزعيم الآذرى وذلك بحضور فضيلة الدكتور علي جمعة عضو مجلس النواب ومفتي الديار المصرية الأسبق وممثلي سفارة أذربيجان بمصر.