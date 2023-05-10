شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: نحرص على التوازن فى الكلمات وأرجح كفة المعارضة على الأغلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: "أنا أرجح كفة المعارضة فى الكلمات، وأرجو الأغلبية أن تسامحني، فذلك يحقق التوازن".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، عقب الموافقة على تقارير لجنة الخطة والموازنة عن تقارير حسابات ختامية موازنة العامة المالي 2021/2022.

وأشار رئيس المجلس، إلى أن الأغلبية البرلمانية تشتكي من عدم الحصول على الكلمة، قائلا: شكوى الأغلبية دليل على صحة سير المشاركات، ولما الأغلبية والمعارضة يشتكوا هذا دليل على العدالة.

وكان رئيس مجلس النواب، حرص على توجيه الشكر للمعارضة على ما قدموه من ملاحظات جميعها تستهدف مصلحة الوطن.