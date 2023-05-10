إجتماع طارئ للجامعة العربية

الشارقة - اميمة ياسر - يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا بشأن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على الأراضي المحتلة.

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إن مجلس الجامعة العربية سيعقد جلسة عاجلة على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية لبحث ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضاف أن الاجتماع سينعقد بناء على طلب مصر وفلسطين والأردن، موضحا أن الاجتماع العاجل سيبحث أيضا طلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد، والذي كان آخره ارتكاب مجزرة بشعة في قطاع غزة، والضفة الغربية راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى من الفلسطينيين.