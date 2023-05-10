انت الان تتابع خبر البرلمان يعقد جلسته ويبدأ بالتصويت على قانون الضمان الاجتماعي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "نائب رئـيـس مـجـلـس الـنـواب، محسن المندلاوي ، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم 26، بالفصـــل التشريعـــي الأول في السنـة التشريعية الثانية خلال الـــدورة الانتخابية الخامسة".
وأضاف البيان، أن "مجلس النواب بدأ بالتصويت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال".
ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم فقرة واحدة متمثلة بالتصويت على قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال.