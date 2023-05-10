انت الان تتابع خبر البرلمان يعقد جلسته ويبدأ بالتصويت على قانون الضمان الاجتماعي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "نائب رئـيـس مـجـلـس الـنـواب، محسن المندلاوي ، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم 26، بالفصـــل التشريعـــي الأول في السنـة التشريعية الثانية خلال الـــدورة الانتخابية الخامسة".