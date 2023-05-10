شكرا لقرائتكم خبر عن "أفريقية النواب" تثمن جهود مصر فى التعامل مع الأزمة السودانية وفق توجيهات الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب اجتماعا برئاسة الدكتور شريف الجبلي رئيس اللجنة، وبحضور السفير عمرو عباس مساعد وزيرة للهجرة لشئون الجاليات، والوفد المرافق، حيث تم عرض جهود الدولة المصرية وحرصها على إجلاء وحماية أبنائها العالقين بالسودان والعمل على سرعة إعادتهم الى الوطن.

ووفقا للبيان الصحفي، أكدت اللجنة سعي الدولة منذ اللحظة الأولي لاتخاذ كافة الاجراءات من أجل عودة المصريين لبلدهم، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فمنذ بداية الأزمة السودانية أصدرت السيدة السفيرة وزيرة الهجرة توجيهاتها على الفور بتفعيل غرفة العمليات بوزارة الهجرة لمتابعة أوضاع المصريين في السودان بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة بالسودان.

وفي إطار المتابعة المستمرة لموقف إجلاء المصريين من السودان، نجحت الدولة في إجلاء ما يزيد عن 7800 مصري حتى الآن، من خلال القيام بـ 27 طلعة جوية بالمجهود الحربي، والإجلاء البري من خلال معبري أرقينِ وقسطلْ، بالاضافة الى نجاح جهود الدولة في إجلاء 500 فرد من المصريين والأجانب العالقين في السودان من خلال الاجلاء البحري من ميناء بورتسودان وصولاً إلى ميناء سفاجا، على متن السفينة أبو سمبل، هذا الى جانب توفير حافلات لنقل المواطنين إلى القاهرة مجانا ليتسنى لهم العودة إلى محافظاتهم، ولم يتوقف الامر عند هذا الحد ولكن ساهمت الدولة في عملية الاجلاء لمواطني بعض الدول الأخرى، وقد تقدمت هذه الدول بالشكر لمصر على المساعدة في اجلاء رعاياها من السودان.

كما تم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار التنسيق بين الوزارات والمؤسسات والجهات الأمنية المعنية بالدولة، لمتابعة الموقف على مدار الساعة للاطمئنان على المصريين بالسودان.

وفيما يتعلق بموقف الطلاب المصريين العائدين، تم التأكيد على قيام وزارة الهجرة بالمتابعة المستمرة لموقفهم والتنسيق مع وزارة التعليم العالي ليتسنى اتخاذ إجراءات تسجيلهم في الجامعات الأهلية والخاصة المصرية في التخصصات المختلفة من خلال عمل اللجنة الوطنية الدائمة المعنية، ووفقاً للضوابط التي يعلنها المجلس الأعلى للجامعات ومناقشة إيجاد سبل وآليات التعامل مع أزمة طلاب الجامعات المصريين في السودان، وحرصاً على مستقبل هؤلاء الطلاب فقد تم تحديد الاجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية والروسية والأوكرانية لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على الطلاب المصريين الدارسين ببعض الجامعات خارج مصر لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية.

وثمن أعضاء لجنة الشئون الأفريقية، على جهود الدولة المصرية وفق توجيهات الرئيس السيسى فى التعامل مع الأزمة السودانية، سواء على المستوى السياسى أو الإنسانى بإجلاء الرعايا الموجودين بالسودان سواء من المصريين أو من الجنسيات الأخرى، وهو ما يعكس الدور المحورى لمصر فى المنطقة.

كما ناشد أعضاء لجنة الشئون الافريقية المصريين في الخارج بسرعة تسجيل أسماؤهم بالسفارات المصرية بما يضمن سهولة التواصل المستمر مع الجاليات المصرية بالخارج، وذلك اتساقًا مع مناشدة وزارة الهجرة لهم بضرورة التسجيل بالسفارات المصرية لتيسير اتخاذ التدابير اللازمة من جانب الدولة المصرية في حالة حدوث أية أزمات.