شكرا لقرائتكم خبر عن نقل النواب: مشروع القطار الكهربائى السريع يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن الاتفاقيات التى وقعتها الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع بين (العين السخنة – الإسكندرية – العلمين - مطروح)، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2023، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وبحضور وزير النقل.

وتتضمن الاتفاقية الموقعة بين الهيئة القومية للأنفاق ومجموعة من البنوك بضمان هيئة تنمية الصادرات الألمانية، وأيضا الاتفاقية الموقعة بين الهيئة القومية للأنفاق ومجموعة من البنوك بضمان هيئة تنمية الصادرات الإيطالية لتمويل القطار الكهربائى السريع.

وقال النائب علاء عابد، إن هناك أربع مراحل لتنفيذ القطار السريع وهى خط القطار الكهربائى السريع الأول، سيربط العين السخنة بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة والجيزة وأكتوبر والإسكندرية والعلمين، حيث يبدأ الخط الأول بربط العين السخنة بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة والجيزة و6 أكتوبر والإسكندرية والعلمين الجديدة بطول 460 كيلو، الخط الثانى يمتد من الموانئ الرئيسية على البحر الأحمر للبحر المتوسط، وسيربط الموانئ الرئيسية البحر الأحمر بالبحر المتوسط من ميناء السخنة إلى ميناء الإسكندرية وميناء جرجوب غرب بمطروح، وسيتم المرور بمحطات لنقل الركاب ومحطات لتحميل البضائع، وستكون العين السخنة محطة لتحميل البضائع من الميناء نفسها أو من المنطقة الصناعية بقناة السويس، ثم بالعاصمة الإدارية الجديدة التى ستكون بها محطة «ركاب وبضائع»، ثم بالقاهرة الجديدة «منطقة صناعية»، ثم «سكان» بمحطة محمد نجيب، ثم حلوان لنقل «السكان والبضائع» ثم محطة البدرشين فى الجيزة منطقة «صناعية وسكان»، ثم قلب مدينة السادس من أكتوبر، ثم مدينة السادات الصناعية، ثم منطقة برج العرب التجارية والمطار ثم يمتد إلى الإسكندرية والعلمين الجديدة، ثم سيمتد بعد ذلك لـ200 كيلو حتى مطروح.

ويربط الخط الثالث الغردقة وسفاجا بقنا والأقصر، والتى تعد مناطق بها صادرات من الفوسفات والألمونيوم فى نجع حمادى، حيث ستشحن كل هذه البضائع من سفاجا إلى قنا ونجع حمادى، وكذلك سيتم تسيير قطار كهربائى تسهيلا للسياح، وتحركهم من الغردقة ووصولهم للأقصر خلال ساعتين، كما سيكون هناك قطارات تجارية ستنقل البضائع من الأقصر للغردقة والعكس.

أما الخط الرابع للقطار السريع، سيربط مدينة السادس من أكتوبر بمحافظتى الأقصر وأسوان، كما يربط السخنة بمحافظتى الأقصر وأسوان غرب النيل، كما يتم إنشاء خط قطار للصعيد آخر موازى لغرب النيل بسبب ارتفاع نسبة الأشغال فى الخط العادى ويستهدف الخط الرابع للقطار السريع، ربط كل المدن الجديدة ومنها 6 أكتوبر والفيوم الجديدة وبنى سويف الجديدة من خلال ظهيرها الصحراوي. قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات أن القطارات الكهربائية السريعة تعمل على توفير نقل للركاب سريع ومريح من القطار العادى من خلال عمل تصميم يسمح بسير القطارات على سرعات تصل إلى 250كم / ساعة، لذا تم إنشاؤه للربط بين جميع محافظات مصر لنقل الركاب والبضائع، ويعتبر من وسائل النقل الآمنة والمنفصلة تمامًا عن المحاور المرورية القائمة بالمدن.

وقال النائب علاء عابد، أن الاتفاق المعروض جاء للمساهمة فى تمويل الخط الأول الذى يبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 675 كم وعدد 23 محطة (13) محطات قطار سريع 100 محطة إقليمية، الكهروميكانيكية والسكة والوحدات المتحركة.

وأضاف رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن القطار الكهربائى السريع، سيخلق محور تنموى برى أخضر يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط لتنشيط حركة التجارة الداخلية والخارجية وربط الموانئ الللوجيستية على البحرين، فلم تعد الحركة قاصرة على موانئ بورسعيد أو دمياط فقط، بل سيصبح الوصول إلى جميع الموانئ أكثر سهولة لنقل البضائع بين الموانئ المختلفة (ميناء العين السخنة، ميناء جرجوب غرب العلمين، موانئ إسكندرية وبرج العرب والدخيلة وغيرها من الموانئ المصرية.

وأوضح أن القطارات الكهربائية تتميز بتوفير نقل للركاب أسرع وأكثر راحة من القطار العادى من خلال عمل تصميم يسمح بسير القطارات على سرعات تصل إلى 250 كم / ساعة، لذا تم إنشاؤه للربط بين جميع محافظات مصر لنقل الركاب والبضائع، ويعتبر من وسائل النقل الآمنة والمنفصلة تمامًا عن المحاور المرورية القائمة بالمدن، لذلك يتخذ أقصر الطرق ليختصر المسافة بين جميع المحافظات، حتى أنه جعل المسافة بين شمال مصر وجنوبها لا تتجاوز خمسة ساعات تقريبا، مشيرا إلى ذلك سيساهم فى تحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار.

وأشار إلى أن القطار الكهربائى السريع له تأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية ويعزز البنية التحتية للمنطقة ويساعد على احتواء الزحف العمرانى وسيتم تنفيذ مشروع القطار الكهربائى السريع ع على ثلاث مراحل بإجمالى أطوال تبلغ 2000 كيلو متر.