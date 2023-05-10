اتفاق سياسي يعيد الأواصر بين البارتي واليكتي وترحيب بالتفاهم الأولي ‎‎

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بغداد - ياسين صفوان - يشكل اجتماع مسرور بارزاني وقوباد طالباني خطوة بالغة الأهمية نحو إنهاء مناخات التوتر السائدة في الإقليم طيلة أشهر بين الحزبين الرئيسيين هناك والسعي لإيجاد تفاهمات وتوافقات.

بعد أشهر من الخلافات والحملات السياسية والإعلامية الحادة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي والاتحاد الوطني، والتي وصلت لحد تعليق نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني ووزراء الاتحاد الوطني مشاركتهم في اجتماعات حكومة الإقليم، التي يرأسها مسرور بارزاني عن الحزب الديمقراطي الكردستاني. اجتمع رئيس حكومة الإقليم ونائبه في أربيل، في خطوة ستسهم وفق المراقبين في طي صفحة التوتر والخلاف والتي كادت تصل لحد القطيعة التامة، والحديث عن عودة شبح الاقتتال الداخلي وتشكيل حكومتين في الإقليم.

ويرى مراقبون أن هذا الاجتماع وهو الأول منذ مدة طويلة بين الطرفين على وقع الخلافات بين الطرفين حول جملة ملفات كقانون الانتخابات وسجلات الناخبين وحصة كوتا المكونات، وتوزيع الثروات والسلطات بين المحافظات، سيمهد لعودتهما للعمل سويا في إطار حكومة الإقليم، وهو ما سينعكس إيجابا على الأوضاع العامة في كردستان سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وسيسهم في تقوية الدور الكردي في العراق. معتبرين أن الحزبين محكومان بالتوافق والركون للحوار مهما اشتدت الخلافات والتوترات بينهما، خاصة وأن استحقاق الانتخابات العامة في الإقليم يقترب خلال شهر نوفمبر القادم.

فيما ترجح مصادر من داخل الاقليم بأن الوساطات ولا سيما الأميركية لعبت دورا مهما في إحداث هذا اللقاء، من خلال الزيارة الأخيرة قبل أيام لمساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، لأربيل واجتماعها مع طالباني وبارزاني، فإن الركون للحوار والتواصل بين