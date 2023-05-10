ابرز بنود اتفاق الاحزاب الكردية حول حصة الاقليم في الموازنة‎‎

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بغداد - ياسين صفوان - حصة كردستان من الانفاق الفعلي بعد استبعاد النفقات السيادية 12.67%.

تعد اجور الكلف التشغيلية لإنتاج النفط الخام المصدر ونقله من قبل الإقليم ضمن النفقات السيادية.

تلتزم حكومة اقليم كردستان بتصدير النفط الخام من حقولها وبمعدل لا يقل عن 400 ألف برميل يوميا.



تلتزم حكومة الاقليم بتسليم الإيرادات غير النفطية الى خزينة الدولة.

تخصص نسبة 50% من ايرادات المنافذ الحدودية الى المحافظات الموجود فيها تلك المنافذ بما فيها اقليم كردستان.