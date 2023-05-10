انت الان تتابع خبر العراق وألمانيا يبحثان يؤكدان على تنمية أوجه التعاون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ورد لـ الخليج 365، أنه "رشيد، استقبل اليوم، في قصر السلام ببغداد، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى العراق مارتن ييغر بمناسبة انتهاء مهام عمله في العراق"، معبراً عن "شكره وتقديره للسفير وما قدمه من جهود لتعزيز العلاقات بين البلدين وتطوير أواصر التعاون المشترك، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه المقبلة".وأكد الرئيس "أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتنمية أوجه التعاون بين البلدين، لافتا الى ضرورة التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بدور الحكومة الألمانية في دعم العراق في جهوده لحماية أمنه واستقراره، وفي حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي".

من جانبه، أكّد السفير الألماني "حرص بلاده على تطوير العلاقات مع العراق بما يعزز آفاق التعاون بين البلدين الصديقين، معربا عن شكره وتقديره لرئيس الجمهورية على ما لقيه من دعم وتعاون أثناء فترة عمله في العراق".

