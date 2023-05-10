الملك سلمان يدعو الرئيس السوري لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، دعوة لرئيس الجمهورية العربية السورية، الرئيس بشار الأسد

للمشاركة في الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستعقد في المملكة في التاسع عشر من شهر مايو الجاري.

وسلم الدعوة، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، خلال لقائه الرئيس بشار الأسد في العاصمة السورية دمشق.

ونقل السفير السديري، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء،الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للرئيس السوري، وتمنياتهما لحكومة وشعب سوريا الشقيق الأمن والاستقرار، فيما حمله الرئيس السوري تحياته وتقديره لهما - حفظهما الله - ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية المزيد من التقدم ودوام الرقي والنماء.