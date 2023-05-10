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مورينيو يضع شرطا لتدريب سان جيرمان

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2023-05-10 | 17:25

مورينيو يضع شرطا لتدريب سان جيرمان

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وضع المدير الفني لروما، البرتغالي جوزيه مورينيو، اليوم الاربعاء، شروط لتدريب حديقة الامراء، فيما شدد على ضم نجم عربي إلى باريس سان جيرمان، إذا وقع عقود انتقاله.
وزعمت العديد من التقارير بأن جوزيه مورينيو يجري مفاوضات متقدمة لقيادة باريس في الموسم المقبل.

ووفقا لشبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، يرغب مورينيو في ضم المغربي سفيان أمرابط، لاعب خط وسط فيورنتينا، إلى سان جيرمان، إذا أصبح المدرب الجديد للفريق الباريسي.


وأشارت الشبكة الفرنسية، إلى أن "مورينيو أجرى محادثات بالفعل مع وكيل أمرابط، حيث يرى المدرب البرتغالي أن النجم المغربي سيمثل إضافة كبيرة لخط وسط سان جيرمان".

وكشفت أن "أمرابط حتى الآن يمنح الأولوية للانتقال إلى ، لكن النادي الكتالوني يواجه أزمات اقتصادية تضع عليه قيودا بشأن الصفقات الجديدة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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