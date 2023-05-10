الكشف عن استخدام نوع جديد من الأسلحة في أوكرانيا

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بغداد - ياسين صفوان - وأضافت الصحيفة: "إن نزلت "أرماتا" إلى ميدان المعركة، سيتعين على الدبابات الألمانية والأمريكية أن تواجه المجهول. دبابة "أرماتا" نتاج ثورة تكنولوجية، وعلى الغرب أن يستعد لدخولها المعركة على نطاق واسع".وتابعت: "هذه الدبابة ستحدث طفرة في سير القتال، فمما يزيد من فعاليتها، أنها تعمل بشكل متكامل مع عربات المشاة وباقي الدبابات في إطار مجموعة قتالية موحدة" عبر اتصالات فضائية وشبكة إنترنيت مغلقة.

وتتميز هذه الدبابة بوجود طاقمها في كبسولة معزولة تؤمن له أعلى درجات الحماية، خلافا لباقي الدبابات في العالم التي يتوزع طاقمها في البرج المعرّض للقذائف.

و"أرماتا" مزودة بمدفع عيار 125 مم، ومدفع رشاش عيار 12.7 مم ويتم تلقيمها بشكل آلي، فيما زودت بمحرك بقوة 1500 حصان، محميّ بشبكة مضادة للصواريخ.

كما تتمتع بنظام حماية من القذائف المضادة للدروع بفوهتي إطلاق، وقادرة على حماية نفسها من صواريخ المروحيات ومقاتلات العدو المفترض.