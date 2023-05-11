شكرا لقرائتكم خبر عن تقنين اقتناء الكلاب والحيوانات الخطرة.. مشروع قانون "الحيازة والعقوبات ".. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " تقنين اقتناء الكلاب.. ملامح مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة"، استعرض خلاله مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب الذى لازالت ردود الأفعال مستمرة حول إعلان مجلس النواب موافقته نهائيا عليه خلال جلسته العامة، المقدم من النائب أحمد السجيني، وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، والذى يهدف الى تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ومعالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر المشروع حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة الخطرة كأصل عام.

كما يضع تنظيما لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة والمتروكة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وبما يتفق مع معايير وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة، حيث المشروع إلى وضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر، التي شهدها المجتمع المصري، في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة، والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان، وإليكم التفاصيل كاملة:

تقنين اقتناء الكلاب.. ملامح مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة.. تضمن عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة.. والحيازة تكون بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة

برلمانى