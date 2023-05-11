شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على حسابات 21/22 الختامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس اليوم، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 28 من شهر مايو الجاري.

وشهدت الجلسة العامة اليوم، الموافقة على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2021/2022، وأحال المجلس التوصيات الواردة به إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها

ووافق مجلس النواب اليوم أيضا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقيات التى وقعتها الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع بين (العين السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح)، لجنة النقل ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية.