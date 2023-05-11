شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر لجنة الأمن الغذائى بالحوار الوطنى: مستمرون حتى نصل لحلول ترضى المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ومقرر لجنة الأمن الغذائي بالحوار الوطني، إن مصر ليست بمعزل عن العالم الذي يشكو كله من التراجع الاقتصادي.

وأضاف هشام الحصري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحوار الوطني" مع الإعلامية خلود زهران على شاشة "إكسترا نيوز"، أن كورونا وحرب أوكرانيا كان لها أسباب مباشرة في التأثير الاقتصادي على مصر.

وأكد هشام الحصري أن لجان المحور الاقتصادي عاكفة على دراسة كل المقترحات المقدمة من المواطنين، بمشاركة كل التيارات السياسية وكل الطوائف الشعبية، الجميع يشارك حتى نصل إلى حلول ترضي المواطن وتكون طوق النجاة للوطن.