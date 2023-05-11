شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يستقبل الدفعة 55 من الملحقين الدبلوماسيين الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، الدفعة 55 للملحقين الدبلوماسيين الجُدد بمقر المجلس.

في بداية اللقاء، رحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بشباب الدبلوماسيين، وقدم لهم التهنئة على انضمامهم لوزارة الخارجية، ونقلَ لهم صادق تمنياته بالسداد والتوفيق في مهامهم المستقبلية.

وشدد المستشار عبدالرازق على أهمية أن يمثّل الدبلوماسيون الجدد بلدهم مصر خير تمثيل، وأن يسهموا بفاعلية فى حماية الأمن القومي، وتعظيم المصالح المصرية في الخارج ، مع التأكيد على مسئوليتهم في رعاية مصالح المصريين في الخارج وإيلائها كل اهتمام.

وأشاد رئيس مجلس الشيوخ، بالبرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه في المعهد الدبلوماسي لتعزيز معرفة المُلحقين الجُدد بكافة جوانب العمل الدبلوماسي والقنصلي، وتنمية المهارات اللازمة لأداء العمل الدبلوماسي بكفاءة، لافتاً إلى أن المدرسة الدبلوماسية المصرية عريقة وذات تاريخ عظيم ومن أهم مميزاتها أنها تعمل دائماً على تطوير كوادرها لتظل ريادتها مستمرة جيلاً بعد جيل،معرباً عن تفاؤله بمستقبل الدبلوماسية المصرية الغنية بأبنائها المخلصين.

حضر اللقاء المستشار بهاء أبو شقة، والدكتورة فيبي فوزي وكيلا مجلس الشيوخ، المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس، النائب حازم عمر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس، السفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والسفير وليد حجاج مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية.