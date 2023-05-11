شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب للأعضاء: أنا دلعتكم بزيادة ويجب الالتزام باللائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار الدكتور حنفي جبالي: "نحن جميعا أخوة ونتعامل بأخوة وصداقة لكن أرجو الالتزام باللائحة وأنا بطبقها أول وأحد على نفسى، مضيفا: "إذا أردت أن تتحدث فى موضوع معين قدم فيه ما شئت من أدوات رقابية سواء طلب إحاطة وسؤال أو استجواب لكن لا تخرج فى حديثك عن موضوع الجلسة".

جاء ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اعتراض من عدد من النواب بسبب إغلاق باب المناقشة على اتفاق قرض بشان تنفيذ المشروع انشاء الخط الاول للقطار الكهربائي السريع"..وهو ما دفع المستشار الدكتور حنفى جبالى أن يقول: "انا أسير طبقا للائحة والأغلبية وافقت على إغلاق باب المناقشة".

وقال "جبالي": "أنا أتسامح كثيرا معكم ويجب أن تعلموا ذلك، وانتم تريدون الحديث عن مشاكل محلية خلال مناقشة الاتفاق"، مضيفا: "أنا دلعتكم بزيادة ويجب الالتزام باللائحة والنظام" موجها حديثه للنواب: "أنتوا نسيتوا مذاكرة اللائحة قدموا طلبات الإحاطة وكل الأدوات الرقابية كما ترغبون لكن لا تستغلوا الجلسة فى إثارة موضوعات خارجة عن موضوع الجلسة".

وأضاف مداعبا النواب سيادة الأمين العام أرجو عقد امتحان فى اللائحة ومن يرسب فيها نقوله انت رسبت ذاكروا اللائحة كويس نحن نناقش الموضوع المطر وح وليس أى مشكلات اخرى وأى موضوعات خارج موضوع الجلسة مكانها طلبات إحاطة وأسئلة وبيانات عاجلة" مختتما حديثه بقول:" كل ذلك ثمن الديمقراطيـة وحرية الرأى ويجب أن نتحمله".