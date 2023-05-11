شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب للنواب: صندوق الرياضة المصرى يرعى الأبطال والموهوبين رياضيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضه، أن الوزارة تسعى طوال الوقت لمزيد من التلاحم والتفاعل والتعاون مع مجلس النواب متمثل فى لجنة الشباب والرياضة، ويتم إنجاز العديد من الملفات ومالم يحقق يتم النظر فيه، والوزارة تبذل قصارى جهدها لتحقيق ما يجب أن يكون.

وتابع صبحى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة: "صندوق الرياضة المصرى يهدف فى المقام الأول لوضع خطط رعاية الأبطال والموهوبين رياضياً، والخطة الاستثمارية للقطاع الرياضة وخاصة الألعاب الفردية".

واستكمل وزير الشباب والرياضة: "أن الصندوق يعكس مدى الاهتمام والدعم الذى توليه القيادة السياسية للمنظومة الرياضية المصرية، مما يؤكد أهمية الرياضة كأحد أهم مرتكزات القوى الناعمة المؤثرة بفاعلية في تنمية الاقتصاد الوطني".

وأشار الوزير، إلى أن الصندوق يمثل الخطوة الأكثر شمولاً واستدامة التي توجت الجهود المبذولة في مجال توفير الرعايات الخاصة والدعم المناسب للأبطال الأولمبيين والمنتخبات والفرق القومية لتحقيق أرقام قياسية جديدة وميداليات أولمبية تضاف إلى السجل المضيء لإنجازات الرياضة المصرية، خاصة فى ظل حرص الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة على استضافة البطولات الدولية بشكل يليق باسم الدولة المصرية، وأن الوزارة تسعى من خلال الصندوق لوضع خطة ومشروع لتأهيل الألعاب الفردية بدءً من الناشئين ، للمنافسة في الأولمبياد، في ظل ما تشهده مصر من طفرة رياضية بدعم رئاسي غير مسبوق، مؤكدا لدينا رؤية واستراتيجية للاهتمام بالنشء والمواظبة والأبطال الرياضيين".