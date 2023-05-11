وزير الشباب: لا نجامل أحد فى اختيار القيادات.. ويؤكد: الكفاءة هى المعيار

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: "لا نجامل أحد في اختيار قيادات الوزارة، سواء علي مستوي الديوان العام أو المحافظات، والاختيار يتم وفقا لمعايير علمية دقيقة، أساسها معيار الكفاءة والقدرة علي الإنجاز".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيرين طايل، حول وجود مجاملات في بعض تعيينات مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية.

وتابع الوزير: "لا مجال للمجاملة في اختيار أي قيادة تابعة لوزارة الشباب، ويخضع جميع المتقدمين لاختبارات من خلال لجنة تم اختيارها بمعايير علمية دقيقة، وتقوم تلك اللجنة بتقييم عادل لجميع المتقدمين لشغل الوظائف العليا، من خلال منح عدد من الدرجات، والأعلى تقييم يتم ترشيحه للوظيفة، ولا يمكن أن أجامل أحد ونستمع لمطالب النواب في حال ترشيحهم أحد الموظفين لشغل قيادة عليا ويتم منح من يتم تزكيته من النواب الفرصة للتقديم وفي حال استبعاده من قبل اللجنة المشكلة، يتم التواصل مع النواب وابلغهم بأسباب الرفض ونجد تعاون كبير من النواب في قبلو النتائج".

وأكد "صبحى" على أن الوزارة تحرص علي إشراك المحافظين في اختيارات قيادات الوزارة المنتدبين بالمحافظات، وفي حال رفض المحافظ، يتم استبعاده وترشيح اكثر من أسم علي المحافظين، وأنه في ظل توجيهات الدولة الحديثة لمراعاة معايير الشفافية والكفاءة في تقلد المناصب القيادية بكافة المجالات والتأكد من التوافق مع الشروط والمعايير التي تقرها القوانين واللوائح المنظمة، تقوم وزارة الشباب والرياضة بمراعاة الآليات التالية عند اختيار المرشحين لشغل الوظائف القيادية منها:

صدر قرار وزير الشباب والرياضة رقم (40) لسنة 2023 بتشكيل لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشراقية برئاسة سيادته وعضوية 6 أعضاء (3 أعضاء من داخل وزارة الشباب والرياضة + 3 أعضاء من خارج الوزارة) مع مراعاة تخصصات المحددة بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

كما تقوم لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشراقية المشكلة برئاسة وزير الشباب والرياضة بأعمال شئونها بالعمل الدائم والمستمر لتطبيق القوانين واللوائح التي تحقق الشفافية والعدالة لاختيار الأفضل والاكفأ في كل المجالات وفقا للآتى:

- التعين في المستويين "الدرجة العالية / مدير عام"، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بمادته رقم (17) وبمواد لائحته التنفيذية رقم (55، 56).

- الندب في المستويين "الدرجة العالية / مدير عام" وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بمادته رقم (33) وبمواد لائحته التنفيذية رقم (96).