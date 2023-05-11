الرئاسي اليمني يشيد بجهود السعودية الإنمائية والإنسانية في بلاده

جاء ذلك لدى افتتاحه برفقة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم، مستشفى عدن العام، ومركز القلب، والعيادات الصحية الملحقة بالمجمع الطبي، في عدن.
وأعرب عن تقديره، للمملكة العربية السعودية بقيادة خادمِ الحرمين الملكِ سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد رئيسِ مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وللبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي عمل على إنجاز جملة من المشاريع الحيوية، من بينها المدن الطبية والتعليمية والمشاريع الواعدة في مجال الطاقة وتحلية المياه، وقبل ذلك المنح التمويلية والنفطية.
يذكر أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومعه سفير خادم الحرمين الشريفين وضعا حجر أساس المرحلة الثالثة لإعادة تأهيل مطار عدن الدولي، الذي يجري تنفيذه من قبل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. كما شهد السفير آل جابر ورئيس مجلس القيادة الرئاسة اليمني ورئيس مجلس الوزراء في اليمن معين عبدالملك، حفل تدشين المشاريع السعودية في اليمن ضمن 229 مشروعاً ومبادرة تنموية في أنحاء البلاد.
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