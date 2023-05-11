السعودية تتضامن مع تونس جراء هجوم جزيرة جربة الغادر

أعربت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة العربية السعودية مع تونس وشعبها الشقيق جراء الهجوم الغادر الذي شهدته جزيرة جربة، مقدمة خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا وصادق التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين. وأكدت إدانة المملكة للعنف والتطرف ولكل ما يهدد أمن تونس واستقرارها.



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