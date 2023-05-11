شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مستهدفات مياه الشرب والصرف الصحى بخطة التنمية 23/24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 23/ 2024 أمام الجلسة العام بمجلس النواب.

وفيما يلى نستعرض مستهدفات خطة العام المالي القادم في مجال التنمية الريفيّة الـمُتكاملة.

ووفقا لبيان الوزيرة تهدف الخطة في إطار التوجّه الاستراتيجي للدولة نحو تنمية القرى الـمصريّة إلى استكمال تنفيذ الـمرحلة الأولى من "مُبادرة حياة كريمة" لإتمام الانتهاء منها خلال عام الخطة، وكذا البدء في تنفيذ الـمرحلة الثانية من هذه الـمُبادرة لتوسيع نطاقها الجُغرافي لتغطية 1600 قرية.

وأشارت الوزيرة إلى تخصيص 150 مليار جنيه في عام 23/2024 لإتمام تنفيذ الـمشروعات الـمُستهدفة في الـمرحلة الأولى من الـمُبادرة، منها:

1- 52.5 مليار جنيه لـمشروعات الصرف الصحي تشمل:

أ- إقامة 167 محطة مُعالجة.

ب- 1441 محطة رفع صرف صحي.

ج- تنفيذ شبكات بطول 21,3 ألف كم.

2- منها أيضًا تخصيص 28.4 مليار جنيه لاستكمال تطوير شبكات الكهرباء في 1466 قرية.

3- رصد 19.1 مليار جنيه لاستكمال إنشاء 323 محطة تنقية مياه شرب، ومد شبكات مياه بطول 8.5 ألف كم.