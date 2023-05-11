شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير محمد العرابي: أزمة السودان على طاولة النقاش بالجامعة العربية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق، إن أزمة السودان على طاولة النقاش بالجامعة العربية للوصول لحل المشكلة، مشيرا إلى أن الجامعة لا تستطيع أن تقوم بأى دور في الازمة ألا بتوافق عربي ومساندة من أعضائها مثلما حدث في الملف السوري الذي بدأ بدفع من دولة معينة وانتقل لباقي الدول.



وأضاف "العرابي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار" أن نشاط الجامعة العربية مكمل للتوافق العربي وليس لها دور منفرد.

وأشار إلى أنه ليس من أنصار فتح نقاش في تغيير ميثاق جامعة الدول العربية لأننا استطعنا الوصول إلى قرارات جماعية بالميثاق الموجود وهذا ماحدث لسوريا، معلقا: “عودة سوريا ليس قرارا سهلًا”.

وأوضح رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق أن هناك بعض الدول كانت ترفض عودة سوريا للجامعة العربية لكن وفقا للميثاق تم إصدار القرار.