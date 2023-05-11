كل ما تريد معرفته عن كيف دعمت مصر العائدين من السودان نفسيًا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كيف دعمت مصر العائدين من السودان نفسيًا؟.. التساؤل الأكثر تداولًا في الوقت الراهن، في ظل حرص الدولة المصرية على دعم علاقات التآخى بين الشعوب، لتجاوز الأزمات.



تزايد البحث عن إجابة التساؤل كيف دعمت مصر العائدين من السودان نفسيًا؟ في ظل الأحداث المتصاعدة في السودان.

وعن كيف دعمت مصر العائدين من السودان نفسيًا؟، كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن فتح عيادات للدعم النفسي لاستقبال المصريين العائدين والأشقاء النازحين من دولة السودان ومتابعتهم لمدة لا تقل عن أسبوعين بعد وصولهم من أجل الاطمئنان على الحالة الصحية العامة والحالة النفسية.

وأعلنت وزارة الصحة، عن زيادة فرق الأطباء والتمريض، لتقديم خدمات الدعم النفسي والمشورة، بالتقييم أو الدعم الأولي أو الإحالة، من خلال مستشفيات الأمانة العامة للصحة.



كما أتيحت خدمات الخط الساخن 16328 التابع للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، للقادمين الذين يحتاجون إلى الاستفسار أو الدعم النفسي.

txt "الصحة" تعلن فتح عيادات للدعم النفسي للعائدين من السودان

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وكانت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أعلنت عن نجاح جهود الدولة المصرية في عمليات إجلاء المصريين والرعايا الأجانب في السودان، حيث نجحت الدولة في إجلاء ما يزيد عن 7800 مصري حتى الآن، من بينها 27 طلعة جوية بالمجهود الحربي.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الوزارة تتابع عمليات إجلاء المصريين من السودان التي تتم عبر المنافذ البرية في قسطل وأرقين، ويتم التواصل معهم على مدار الساعة من خلال غرفة عمليات وزارة الهجرة، مشيرة إلى متابعة غرفة عمليات وزارة الهجرة إجلاء أسرة مصرية كانت محتجزة في إحدى المناطق الحدودية، وتم التواصل الفوري مع الجهات المعنية، وتأمين استقلالها إحدى الحافلات المخصصة في اتجاه العودة للقاهرة.

وأهابت وزارة الخارجية، بالمواطنين المصريين في السودان الراغبين في العودة إلى مصر التوجه إلى نقطتي الإجلاء بمعبري "قسطل" و"أرقين".

يأتي ذلك إلحاقًا بالبيانات الصادرة عن وزارة الخارجية بشأن تنظيم إجراءات إجلاء المصريين بالسودان، تهيب

وتستمر غرفة الأزمات بوزارة الخارجية في تلقي اتصالات وبلاغات واستفسارات المواطنين المصريين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على الأرقام التالية:

١- 01281943599.

٢- 01283176894.

٣- 01283176866.

٤- 01283176900.

٥- 01283176913.